ديبالا يستعد لتجديد عقده مع يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن النجم الارجنتيني ​باولو ديبالا​ يستعد إلى تجديد عقده مع البيانكونيرو خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب بات منفتحا على فكرة البقاء في ​يوفنتوس​، وأنه قريبا سيجتمع مع الإدارة من أجل حسم هذه الموضوع.

وتابعت الصحيفة أن عرض يوفنتوس لديبالا سيكون التجديد لعام 2025 مع راتب سنوي قدره 10 مليون يورو.

ويلعب ديبالا في يوفنتوس منذ عام 2015، قادما من باليرمو، وكان قريبا في الصيف الماضي من الرحيل إلى توتنهام، قبل أن يقرر في اللحظات الأخيرة البقاء مع السيدة العجوز.