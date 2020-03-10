فيروس كورونا يجبر الاتحاد الايطالي لايجاد خيرات اخرى لتحديد بطل الدوري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
اشارت تقارير صحفية إيطالية الى ان عدداً من الخيارات قد تواجه مصير الدوري الايطالي بعد الاعلان عن توقفه، حيث افيد ان احد الخيارات الأكثر ترجيحا هو اعتماد سياسة تاجيل البطولة الاوروبية 2020 لتتمكن جميع الدوريات من انهاء بطولاتها، على ان يجري استكمال الكالتشو خلال فترة الصيف.
أما الخيار الاخر فهو وضع جدول مكثف من المباريات تخوض خلاله الفرق الايطالية مباراتين اسبوعياً، مع تأجيل كأس إيطاليا حتى نهاية بطولة الدوري.
بينما يتمثل الخيار الاخير بعدم تتويج اي فريق باللقب واعتماد الجدول الحالي في تأهل الفرق الى الدوريات الاوروبية، ليشارك كل من يوفنتوس، لاتسيو، إنتر وأتالانتا لدوري الأبطال، في حين يتأهل كل من روما ونابولي للدوري الأوروبي.
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