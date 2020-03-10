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بيكهام يريد سيلفا من مانشستر سيتي في إنتر ميامي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

أطلق ​ديفيد بيكهام​، مالك نادي إنتر ميامي، عرضًا جريئًا للتوقيع مع ​ديفيد سيلفا​، وسيغادر اللاعب، البالغ من العمر 34 عامًا، ​مانشستر سيتي​ بعد انتهاء عقده هذا الصيف. ويريد بيكهام إحضار الإسباني إلى ناديه الجديد، وفقًا لصحيفة "ديلي ستار".

وتم ربط سيلفا بالانتقال إلى النادي الشقيق لسيتي في نيويورك، لكن ممثليه اجتمعوا مع ميامي للحديث عن صفقة محتملة.

سيلفا هو أيضا هدف لعدد من أندية الدوري الصيني الممتاز.

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