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مباراة برشلونة - نابولي من دون جمهور

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

تم تأكيد إقامة المباراة التي ستجمع فريقي ​برشلونة​ و​نابولي​ في 18 الشهر ضمن منافسات ​دوري أبطال اوروبا​ من دون جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا. 

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وصدر هذا القرار بعد إجتماع جمع كل من الرئيس التنفيذي للنادي الإسباني اوسكار غرو والمسؤول الطبي بالإضافة الى مسؤولين في قسم الصحة في كاتالونيا. 

وتم اخذ هذ الاقرار لمنع المزيد من تفشي هذا الفيروس الذي يجتاح الكرة الأرضية حاليًا. 

من جهته اكّد وزير الصحة الكتالوني جيراد فيغوراس ان هذا القرار نابع من أسباب صحية بحتة في ظل الوضع الراهن".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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