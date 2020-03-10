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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مباراة برشلونة - نابولي من دون جمهور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
تم تأكيد إقامة المباراة التي ستجمع فريقي برشلونة ونابولي في 18 الشهر ضمن منافسات دوري أبطال اوروبا من دون جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا.
وصدر هذا القرار بعد إجتماع جمع كل من الرئيس التنفيذي للنادي الإسباني اوسكار غرو والمسؤول الطبي بالإضافة الى مسؤولين في قسم الصحة في كاتالونيا.
وتم اخذ هذ الاقرار لمنع المزيد من تفشي هذا الفيروس الذي يجتاح الكرة الأرضية حاليًا.
من جهته اكّد وزير الصحة الكتالوني جيراد فيغوراس ان هذا القرار نابع من أسباب صحية بحتة في ظل الوضع الراهن".
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