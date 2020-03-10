مباراة برشلونة - نابولي من دون جمهور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

تم تأكيد إقامة المباراة التي ستجمع فريقي ​برشلونة​ و​نابولي​ في 18 الشهر ضمن منافسات ​دوري أبطال اوروبا​ من دون جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وصدر هذا القرار بعد إجتماع جمع كل من الرئيس التنفيذي للنادي الإسباني اوسكار غرو والمسؤول الطبي بالإضافة الى مسؤولين في قسم الصحة في كاتالونيا.

وتم اخذ هذ الاقرار لمنع المزيد من تفشي هذا الفيروس الذي يجتاح الكرة الأرضية حاليًا.

من جهته اكّد وزير الصحة الكتالوني جيراد فيغوراس ان هذا القرار نابع من أسباب صحية بحتة في ظل الوضع الراهن".