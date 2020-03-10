زوجة ويليان تحسم مسألة رحيله عن تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

بات ​ويليان​ على بعد خطوة من مغادرة ​تشيلسي​ في نهاية هذا الموسم، هذا وفقًا لجواو كاستيلو برانكو من ESPN، الذي يقول إن احتمال الخروج مجانا بات احتمالا كبيرا عندما تنتهي صفقته في حزيران.

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وصرح قائلاً: "لقد تحدثت للتو مع فريق ويليان للعلاقات العامة ويقولون إنه لا يوجد شيء انتهى مع أي نادٍ في الوقت الحالي".

وتابع: "من المحتمل أن يغادر تشيلسي لكنه لا يزال يحلل العروض من إنكلترا وأوروبا... ولكن بالنسبة لي، فإن كلام زوجته أكثر وضوحا".

فقد تم نشر فيديو لزوجة ويليان، ​فانيسا مارتينز​، وهي تخبر أطفالها أن "أيامهم معدودة" في لندن وأن الأمور "لم تكن سهلة" بعدما دخل ويليان الستة أشهر الأخيرة من عقده مع تشيلسي.