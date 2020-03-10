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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زوجة ويليان تحسم مسألة رحيله عن تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
بات ويليان على بعد خطوة من مغادرة تشيلسي في نهاية هذا الموسم، هذا وفقًا لجواو كاستيلو برانكو من ESPN، الذي يقول إن احتمال الخروج مجانا بات احتمالا كبيرا عندما تنتهي صفقته في حزيران.
وصرح قائلاً: "لقد تحدثت للتو مع فريق ويليان للعلاقات العامة ويقولون إنه لا يوجد شيء انتهى مع أي نادٍ في الوقت الحالي".
وتابع: "من المحتمل أن يغادر تشيلسي لكنه لا يزال يحلل العروض من إنكلترا وأوروبا... ولكن بالنسبة لي، فإن كلام زوجته أكثر وضوحا".
فقد تم نشر فيديو لزوجة ويليان، فانيسا مارتينز، وهي تخبر أطفالها أن "أيامهم معدودة" في لندن وأن الأمور "لم تكن سهلة" بعدما دخل ويليان الستة أشهر الأخيرة من عقده مع تشيلسي.
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