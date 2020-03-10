ميلان يقدم 250 الف يورو لمواجهة كورونا في ايطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

اعلن نادي ​ميلان​ عن تقديم مبلغ 250 الف يورو لدعم الاجراءات الطارئة لمواجهة فيروس ​كورونا​، حيث اعتبر رئيس مجلس ادارة الفريق الايطالي ​ايفان غازيديز​ ان حياة الاشخاص اهم بكثير من كرة القدم.



كما جرى التواصل مع جميع المستشفيات من اجل تقديم الدعم، بينما سيتم اعادة ثمن البطاقات التي كان عدد من الجماهير قد اشتراها لمشاهدة مباريات الفريق على ارض ملعب السان سيرو.

وكان الميلان قد اعلن في بيان عن تقديم مبلغ 250 الف يورو الى المؤسسة الوطنية للطوارئ في ايطاليا.