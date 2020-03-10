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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الظفرة يعترض على إيقاف مدافعه قبل مواجهة بني ياس المصيرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
أعترض الظفرة على إيقاف مدافعه عبد الرحمن يوسف قبل ساعات من مواجهة بني ياس المصيرية اليوم في نصف نهائي كأس رئيس الامارات .
وكانت لجنة الإنضباط قررت إيقاف يوسف مباراة إضافية وتغريمة 50 ألف درهم بسبب اعتدائه على فابيو ليما لاعب الوصل من دون كرة في مباراة الفريقين بالجولة الأخيرة من الدوري والتي كانت سببا في منحه البطاقة الحمراء.
ورفع الظفرة مذكرة رسمية إلى إتحاد كرة القدم يحتج فيها على توقيت الإيقاف مبينا تأثيره السلبي على الفريق خاصة أن اللاعب ضمن عناصر التشكيل الأساسي وأن الجهاز الفني يعتبره أحد ركائزه المهمة وبنى حساباته على مشاركته.
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