شكرا لقرائتكم الأهلي ضد سموحة .. رمضان صبحي يخضع لفحص طبي جديد اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتواجد رممضان صبحي، على التواجد في مقر النادي أمس واستكمال برنامجه التأهيلي، رغم حصول الفريق على راحة سلبية، فيما يخضع لفحص طبي اليوم قبل مشاركته في المران وأن كان اللاعب مستبعد من حسابات الجهاز الفنى فى مباراة سموحة بسبب عدم الجاهزية الكاملة .
الأهلي ضد سموحةويؤدي الأهلي، مرانه عصر اليوم، استعدادا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها مساء غد الأربعاء، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب العودة من جنوب إفريقيا.
الأهلي ضد سموحةوعاني رمضان صبحي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية قبل ثلاثة اشهر تقريباً وتحديداً في منتصف ديسمبر الماضي خلال أحدى تدريبات الفريق وتلقي برنامج علاجي طوال الفترة الماضية.
موعد مباراة الأهلي ضد سموحةومن المنتظر أن يعود رمضان صبحى لتدريبات الأهلى الجماعية خلال أيام، ويغيب رمضان صبحى عن مباريات الأهلى منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، قبل أن تتجدد الإصابة فور عودته، قبل أن يؤكد طبيب الأهلى أن حالة رمضان صبحى تحسنت تماماً وأن اللاعب بات جاهزاً للمشاركة فى المباريات، بعدما تعافى تماماً من الإصابة التى تعرض لها منتصف ديسمبر الماضى خلال إحدى التدريبات.
موعد مباراة الأهلي ضد سموحةويتابع رمضان صبحى حالته الطبية مع أحد الأطباء الألمان المتواجدين فى الجونة، والذى أكد للاعب منذ فترة صعوبة لحاقة بمباريات السوبر والقمة ومباراتى صن داونز على أن يتم تجهيز للعودة بعد العودة من جنوب افريقيا.
موعد مباراة الأهلي ضد سموحةوكان مسئولو النادى الأهلى رفضوا فكرة سفر رمضان صبحى لاعب الفريق للعلاج فى الخارج بدعوى مُعاناته من إصابة مُزمنة وشددوا على أن اللاعب لا يُعانى من أصابات خطيرة ولا يتعدى الأمر مجرد التهابات يشعر بها خلال تنفيذ البرنامج العلاجى الى يؤديه حالياً للتعافى من إصابة العضلة الخلفية.
وكان السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قد تمسك بوجود رضمان صبحي، مهاجم الفريق، فى صفوف الفريق الأحمر فى المرحلة المقبلة، وطلب فايلر من مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، شراء رمضان صبحى بشكل نهائى حيث تنتهى إعارة اللاعب من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى بنهاية الموسم الكروى الجاري.
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