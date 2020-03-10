تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد سموحة فى الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



يختتم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي استعداداته اليوم (الثلاثاء) لمواجهة سموحة في الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري والمقرر إقامتها غدا، وذلك عقب عودة البعثة إلى القاهرة قادمه من جنوب أفريقيا صباح أمس،الاثنين، بعد خوض مباراة صن داونز.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



تقام مباراة الأهلي ضد سموحة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في أول ظهور محلى للفريق بالدور الثاني عقب تخطى عقبة صن داونز، حيث استطاع المارد الأحمر أن يثأر من بطل جنوب أفريقيا ويقصيه من البطولة بعد الفوز بنتيجة 3/1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



ويفكر رينية فايلر المدير الفني الأهلي، فى إراحة على معلول وأحمد فتحي من مباراة سموحة، خوفاً من الإجهاد، خاصة بعد ضغط مباريات الفترة الماضية والتي كان أخرها لقاء الأهلي وصن داونز بمنافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فيما تحوم شكوك كبيرة حول لحاق الثنائي محمود متولي وجيرالدو بلقاء الغد نتيجة الإصابات المختلفة التي يعانان منها.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



في حين مازال موقف محمد الشناوي حارس الفريق غير واضح ففي الوقت الذى عاني فيه الحارس الدوري من نزلة برد قوية قبل لقاء صن داونز الأخير ببطولة أفريقيا أكد الجهاز الطبي أن الحارس لا يُعاني من اية أصابات وأنه تعافي تمامًا من نزلة البرد التى تعرض لها في جنوب أفريقيا قبل لقاء صن داونز في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



ويغيب عن الأهلي في مباراة سموحة الثلاثي أجايي ومحمود عبد المنعم "كهربا" وياسر إبراهيم للإيقاف على خلفية العقوبة الواقعة عليهم بعد أحداث مباراة الزمالك في السوبر المحلي، وأيضاً رمضان صبحي لعدم اكتمال شفائه.

بينما يستعيد في المباراة جهود لاعبه محمد مجدي قفشة الذي عاني من الآم في العضلة الخلفية منعته من المشاركة في لقاء صن داونز.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



ويخوض الأهلي مرانه الأول والأخير بالقاهرة اليوم استعدادًا لمواجهة سموحة بعدما وصلت بعثة الأهلي من جنوب أفريقيا صباح أمس وحصل الفريق على راحة من التدريبات أمس ليتدرب اليوم ويدخل معسكر عقب المران استعدادًا لخوض المباراة التى يرغب من خلالها الأهلي في مواصلة نتائجه الجيدة محلياً فضلاً عن تأهله الأفريقي.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة، محققاً العلامة الكاملة من 17 مباراة دون خسارة، وسجل لاعبو الفريق الأحمر 45 هدفاً، في الوقت الذي استقبلت فيه شباك القلعة الحمراء ثلاثة أهداف فقط جاءت بواقع هدف في مباراة بيراميدز، وآخر في لقاء أسوان وثالث في مباراة نادي مصر.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



على الجانب الآخر، يسعى سموحة صاحب المركز السابع برصيد 24 نقطة في إيقاف انتصارات الأهلي المتتالية بتحقيق نتيجة التعادل أمامه علي اقل تقدير.

ويعول حمادة صدقي المدير الفني لسموحة كثيراً على خبرات بعض لاعبيه للظهور بمستوي قوي أمام الأهلي، بجانب دعم إدارة النادي وتأكيدها علي وجود مكافآت خاصة للاعبين في حالة الفوز والقفز خطوة للأمام فى جدول ترتيب المسابقة.