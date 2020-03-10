شكرا لقرائتكم محمد الشناوي صداع فى الأهلي .. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى أصبح صداع في رأس مسئولو القلعة الحمراء من أجل تعديل تعاقده خلال الفترة المقبلة في ظل العروض الأوروبية التي تلقاها اللاعب مؤخرا بعد ثبات مستواه القوى خلال المباريات المحلية و خاصة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة .

و نجح الشناوى في حجز مقعد الحارس الأول للأهلى ومنتخب مصر في ظل مساهمته بشكل كبير في انتصارات الأهلي هذا الموسم سواء على المستوى المحلي أو القاري خاصة تألقه في لقاء إياب دور ربع نهائي امام صن داونز الجنوب الأفريقي ليتأهل فريقه إلى نصف النهائي بمجموع مباراتى الذهاب و الإياب 3 / 1 .

وتلقى محمد الشناوى العديد من العروض الأوربية مع انطلاق هذا الموسم إلا أن الإدارة الحمراء رفضتها جميعاً نظراً للحاجة لخدمات الحارس الدولي، وتم ارجاء مناقشة هذا الأمر لنهاية الموسم، كما تم مطالبة اللاعب بعدم الالتفات أو التفكير فى هذه العروض.

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ووفقاً لمصدر مقربة من محمد الشناوى فأنه تلقى 4 عروض أوربية من أندية برتغالية وهولندية وفرنسية، وصل أعلى عرض فيهم لمبلغ 5 ملايين يورو.

ويدرس مسئولو الأهلى تعديل عقد الحارس الدولى بما يعادل نجاحاته الكبيرة مع الفريق وتعويضاً له عن التضحيات التى قام بها، خاصة بعدما تم رفض عدة عروض له فى فترة الانتقالات الماضية، وكان أبرزها من أستون فيلا الإنجليزى، ويقدم محمد الشناوى مستويات ممتازة مع الأهلى والمنتخب الوطنى هذا الموسم الأمر الذى جعله محط أنظار العديد من الأندية الخارجية، وإن كان هناك تمسك كبير من إدارة الأهلى باستمرار الحارس الدولى.

جدير بالذكر أن الشناوي نجح في أن يسطر تاريخ له في صفوف منتخب الفراعنة ، بعد تألقه اللافت للنظر مع الفراعنة في كأس العالم الذي استضافته روسيا في 2018 في مشاركة تاريخية لمصر بعد غياب 28 عاماً، بالرغم عدم تقديم المنخب الأداء المنتظر لجماهير الكرة المصرية وودع البطولة بالخسارة في جميع مباريات دور المجموعات،إلا أن الشناوي حصل على إشادات واسعة من جانب الجماهير ثناء المصريين خاصة أمام منتخب أوروجواي.