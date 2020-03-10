شكرا لقرائتكم آليو ديانج: عازمون على التتويج بلقب إفريقيا.. ونسير بشكل جيد في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنفيذ التعليمات ونصائح أصحاب الخبرة سر انسجامي السريع في الأهلي

الخطأ ممنوع في الأهلي.. ونلعب من أجل الفوز دائمًا

فايلر يتعامل بشكل جيد مع اللاعبين.. وكل مباراة بطولة خاصة بالنسبة لنا

لا أشغل نفسي بعروض الاحتراف.. وأسعى لحصد البطولات مع الأهلي

أكد المالي آليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن الفريق جاهز بقوة للمنافسة على جميع البطولات التي يُشارك فيها، سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي، موضحاً أن الأهلي قطع خطوة كبيرة في مشوار حصد بطولة إفريقيا بالصعود لنصف نهائي دوري الأبطال.

وتحدث ديانج عن تأهل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، قائلاً: «لقد خضنا مباراة صعبة أمام منافس قوي، لكننا كنا عازمين على التأهل واستكمال المشوار نحو حصد اللقب الإفريقي بفضل عزيمة وإصرار لاعبي الأهلي، فقد كانوا حاضرين بقوة وتخطوا فريق صن داونز على أرضه ووسط جماهيره، وعادوا للقاهرة بتأشيرة الصعود لنصف نهائي البطولة التي لن نتنازل عن لقبها».

وأوضح ديانج، أن الأهلي يلعب حالياً كل مباراة كأنها نهائي البطولة، ويُركّز فيها ويسير بشكل قوي نحو الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا لإسعاد جماهير الفريق التي تدعمنا في كل مكان وتؤازرنا بصورة قوية ورائعة.

وكشف ديانج عن علاقته بالسويسري رينيه فايلر المدير الفني، قائلاً: «هو يتعامل معنا بشكل جيد للغاية ويعرف كيف يجعل كل لاعب يستخرج أفضل ما لديه في الملعب، فايلر يتحدث مع اللاعبين بشكل مُستمر ويمنحهم الثقة والحماس الذي يؤهلهم لتحقيق أهداف الفريق».

Advertisements

وتابع اللاعب المالي: «لم أتلق تعليمات خاصة من فايلر في مباراة صن داونز .. لقد كنت جزءاً من الفريق، والمدير الفني يمنحنا تعليمات عامة ويُحدد لكل لاعب مهامه في المباريات وأنا أحرص على تنفيذ التعليمات بشكل دقيق حتى أحظى بثقة الجهاز الفني».

وعن تأقلمه السريع مع الأهلي وظهوره بشكل جيد مع الفريق، قال ديانج: «ربما يعود ذلك إلى أنني أتعلّم كثيراً من زملائي القدامى بالفريق.. وأحرص على الاستماع لنصائحهم وأتعلّم من تجاربهم بشكل مُستمر.. كما أستمع لنصائح الجهاز الفني وأعمل على تنفيذها بشكل جيد وهذا يُفسر سر تأقلمي وانسجامي السريع مع الفريق».

وقال ديانج إنه خاض تجارب كثيرة مع عدة أندية لكن يبقى اللعب للأهلي تجربة فريدة من نوعها لأنه نادً كبير وصاحب تاريخ طويل وحافل بالإنجازات ويتربّع على قمة الأندية الإفريقية.

وتابع لاعب وسط الفريق قائلا: «اللعب في الأهلي يحتاج الي تركيز تام من أي لاعب، وأن تقدم كل ما لديك.. لابد أن يجتهد اللاعب وأن يكون في قمة تركيزه، ولا مجال للخطأ من أي لاعب فالفريق يلعب للفوز دائماً من أجل إسعاد الجماهير الغفيرة التي تُساند الفريق».

وعن بطولة الدوري التي يتربع الأهلي على قمتها حالياً ، قال ديانج: «نلعب من أجل الفوز بها أيضاً ولا نُشغل تفكيرنا بفارق النقاط الكبير بيننا وبين أقرب منافسينا على اللقب ..نحن نلعب للفوز في كل مباراة حتى نحسم البطولة بشكل سريع ونعمل باجتهاد وتركيز؛ من أجل الفوز في كل مباراة وعدم التفريط في أي نقطة حتى لا نخسر نقاط نندم عليها بعد ذلك».

وأكد لاعب وسط الفريق أن اللاعبين عازمون على التتويج ببطولة الدوري، وكذلك كأس مصر لأن الأهلي ينافس على كل بطولة يشارك فيها بفضل خبرات لاعبيه وتاريخ النادي ودعم جماهيره اللامحدود.

وحول ما يتردد عن تلقيه عروضاً من أندية خارجية عقب ظهوره بشكل جيد مع الأهلي وإمكانية الرحيل لأوروبا ، قال ديانج: «لا أفكر في هذا الأمور إطلاقاً، لأني أشعر بسعادة كبيرة في الأهلي ..كل الأمور تدعو للنجاح في هذا النادي الكبير.. أتمنى تحقيق بطولات قارية ومحلية مع زملائي بالفريق خاصة في ظل المُعاملة الجيدة للغاية التي أجدها من جانب الجميع في النادي سواء على صعيد الإدارة أو الجهاز الفني أو اللاعبين أو الجماهير».

وشدد ديانج على أنه لا يفكر في خطوة الرحيل لأوروبا حالياً لأنه مشغول بتحقيق نجاحات كثيرة مع الأهلي في الفترة الحالية ، مُقدماً الشكر لجماهير الفريق إلى تحرص على دعمه بشكل جيد منذ قدومه للنادي.