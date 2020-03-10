شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يقرر الغاء حفل افتتاح البطولة الإفريقية الجمباز بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الغاء حفل افتتاح البطولة الإفريقية الجمباز والمقرر إقامتها بشرم الشيخ الشهر الجاري .

وقال صبحى إن البطولة لن يتم إلغاءها فى ظل وصول الدول المشاركة في المنافسات على أن يتم إلغاء حفل الافتتاح لتبدأ المنافسات مباشرة .

وأضاف صبحى أن بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة تقرر إلغاءها و التى كان مقرر انطلاقها اليوم تجنبا التجمعات الجماهيرية فى ظل الإجراءات الاحترازية على أن تقام يونيو المقبل .

وتطرق صبحى إلى أنه سيتم دراسة فكرة إقامة كأس مصر لمراكز الشباب و دورى مراكز الشباب للفتيات بمختلف المحافظات.

كما قرر أشرف صبحى نقل نهائى دورى مراكز الشباب، الذى كان مقرر له يوم 15 مارس الجارى بالوادى الجديد إلى المركز الأولمبى بالمعادى.

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جاء قرار النقل فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الوزارة تجنبا التجمعات بسبب فيروس كورونا.

أكد أشرف صبحى أن إقامة البطولة فى الوادى الجديد يستغرق وقتا طويلا للسفر، وكذلك إرهاق للاعبين، بالإضافة إلى أن نقله قرار أفضل من إلغائه.

كان أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عقد جلسة أمس مع قيادات الوزارة بمختلف الإدارات لدراسة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد أشرف صبحى أهمية توعية الشباب المصرى بالفيروس ومخاطبة شبابى ورياضى مصر للعمل على تقليل الإصابة والوقاية من المرض، مضيفاً أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة على التوعية بأهمية التعقيم وزيادة الحملات القومية التوعوية للتعريف بالمرض والاهتمام بنظافة مراكز الشباب على مستوى المحافظات.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.