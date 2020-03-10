شكرا لقرائتكم إقامة نهائيات كأس مصر لكرة اليد على صالة أكتوبر الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئلسة سعيد عبد المنعم عن إقامة نهائيات كأس مصر للرجال للموسم المحلى 2019 / 2020 في صالة أكتوبر الدولية يومى 21 ، 22 إبريل الجارى .

ويقام دور رنصف النهائي يوم 21 أبريل بمواجهتى بين المعادى مع الأهلى و الزمالك مع طلائع الجيش ، على أن يقام النهائي و لقاء تحديد المركزين الثالث و الرابع يوم 22 من الشهر نفسه .

فيما شهد دور ربع النهائي من كأس مصر فوز كلا من ، الأهلى على سبورتنج بنتيجة 28 / 26 والزمالك على البنك الأهلى بنتيجة 32 / 26 و طلائع الجيش على الأوليمبى بنتيجة 30 /29 و المعادى على الزهور 22 / 20 .

كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد مسبقا عن تقديم موعد لقاء قمة دورى المحترفين بين الأهلى و الزمالك في الجولة الأخيرة 24 ساعة ليقام يوم 24 مارس الجارى بدلا من 25.



دوري كرة اليد

و قال عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد أن هذا التقديم يأتي في ظل انشغال صالة السادس من أكتوبر ببطولة دولية بدءا من يوم 25 مما تسبب في تقديم اللقاء والجولة بالكامل لتقام جميع مباريات الجولة الأخيرة في نفس اليوم .

Advertisements

يذكر أن هذه الجولة كان محددا لها يوم 19 مارس إلا أنه تم تأجيلها إلى يوم 25 لتجمع المنتخب الأول للإستعداد إلى أولمبياد طوكيو 2020 قبل أن يتم تغيير الموعد مرة أخرى للإستقرار على إقامتها يوم 24 مارس الحالى .

وتشهد الجولة الأخيرة لقاءات قوية بخلاف مباراة الأهلى والزمالك ، بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى و سبورتنج مع سموحة و هليوبوليس مع البنك الأهلى.

وقامت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم بتأجيل لقائى الزمالك مع سبورتنج و الأهلى مع طلائع الجيش فى الجولة السادسة بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين 24 ساعة لتقام يوم الجمعة القادم بدلا من الخميس للبث التليفزيونى.