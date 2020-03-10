شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: تجميد صالح جمعة "حرام" .. وتكريم حسام عاشور "واجب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكر مصطفى يونس نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق قرار تجميد صالح جمعة داخل الأهلى من قبل المدير الفني السويسري رينيه فايلر.

وقال "يونس" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": حرام أفضل مجمد اللاعب كده والأفضل هو قرار الاستغناء عنه خاصة في ظل رفض المدير الفني إشراكه وتصميمه على ذلك.

وعن ملف التجديد لحسام عاشور قال يونس : حسام عاشور لابد وأن يكرم في الأهلى لما قدمه للفريق طوال فترة تواجده داخل القلعة الحمراء خاصة أنه أصبح بلا مكان أساسى في التشكيل الذي يعتمد عليه فايلر.

Advertisements

وفى سياق متصل دعا يونس جماهير النادي الأهلى والجهاز الفني للفريق لدعم حسين الشحات في الفترة الحالية خاصة في ظل تراجع مستواه الفني الملحوظ.

وأكد يونس أن لاعب الكرة عادة ما يواجه انخفاض في مستواه الفني وهذا " أمر طبيعي" ، ولكنه دعا جميع أطراف المنظومة الحمراء للوقوف خلف اللاعب ليستعيد مستواه في أسرع وقت.

وعن مهاجم الفريق الجديد أليو بادجي قال : لا أستطيع الحكم على لاعب لا يشارك بصفة أساسية حتى الآن ولكنه حتى الآن "خامة كويسه".