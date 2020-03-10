الأهلي يؤكد جاهزية أجاي للمشاركة في التدربيات الجماعية

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جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جاهزية جونيور أجايي لاعب الفريق، وعدم وجود أي عائق يمنعه من المشاركة في المران الجماعي.
الأهلي ضد سموحةوحصل أجايي على راحة من المران الذي خاضه الأهلي في بريتوريا قبل العودة إلى مصر، وذلك وفقا لرؤية الجهاز الفني لمنح بعض اللاعبين أكبر قدر من الراحة للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.
الأهلي ضد سموحةوتعرض جونيور أجاي لإصابة بسيطة بإجهاد عام بسبب المجهود الذي بذله في مباراة صن داونز الأخيرة بجنوب أفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى أنتهت بالتعادل بهدف لمثله وتأهل الاهلي لنصف نهائي أفريقيا حيث سبق وفاز الاهلي في لقاء الذهاب في القاهرة بثنائية نظيفة.
ويغيب أجاي عن مباريات الفريق للإيقاف مباراتين بعد أحداث مباراة السوبر امام الزمالك بالامارات حيث تم إيقاف أجاي وياسر أبراهيم مباراتين فيما تم إيقاف كهربا لنهاية الموسم الجاري.
موعد مباراة الأهلي ضد سموحة
ويختتم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي استعداداته اليوم (الثلاثاء) لمواجهة سموحة في الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري والمقرر إقامتها غدا، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولي، في أول ظهور محلى للفريق بالدور الثاني عقب تخطى عقبة صن داونز، حيث استطاع المارد الأحمر أن يثأر من بطل جنوب أفريقيا ويقصيه من البطولة بعد الفوز بنتيجة 3/1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
الأهلي ضد سموحة
ويخوض الأهلي مرانه الأول والأخير بالقاهرة اليوم استعدادًا لمواجهة سموحة بعدما وصلت بعثة الأهلي من جنوب أفريقيا صباح أمس وحصل الفريق على راحة من التدريبات أمس ليتدرب اليوم ويدخل معسكر عقب المران استعدادًا لخوض المباراة التى يرغب من خلالها الأهلي في مواصلة نتائجه الجيدة محلياً فضلاً عن تأهله الأفريقي.
ترتيب الأهلي فى الدوري المصري
ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة، محققاً العلامة الكاملة من 17 مباراة دون خسارة، وسجل لاعبو الفريق الأحمر 45 هدفاً، في الوقت الذي استقبلت فيه شباك القلعة الحمراء ثلاثة أهداف فقط جاءت بواقع هدف في مباراة بيراميدز، وآخر في لقاء أسوان وثالث في مباراة نادي مصر.
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