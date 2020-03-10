شكرا لقرائتكم الأهلي يؤكد جاهزية أجاي للمشاركة في التدربيات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جاهزية جونيور أجايي لاعب الفريق، وعدم وجود أي عائق يمنعه من المشاركة في المران الجماعي.

الأهلي ضد سموحة

الأهلي ضد سموحة

وحصل أجايي على راحة من المران الذي خاضه الأهلي في بريتوريا قبل العودة إلى مصر، وذلك وفقا لرؤية الجهاز الفني لمنح بعض اللاعبين أكبر قدر من الراحة للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.وتعرض جونيور أجاي لإصابة بسيطة بإجهاد عام بسبب المجهود الذي بذله في مباراة صن داونز الأخيرة بجنوب أفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى أنتهت بالتعادل بهدف لمثله وتأهل الاهلي لنصف نهائي أفريقيا حيث سبق وفاز الاهلي في لقاء الذهاب في القاهرة بثنائية نظيفة.

ويغيب أجاي عن مباريات الفريق للإيقاف مباراتين بعد أحداث مباراة السوبر امام الزمالك بالامارات حيث تم إيقاف أجاي وياسر أبراهيم مباراتين فيما تم إيقاف كهربا لنهاية الموسم الجاري.

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