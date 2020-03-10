شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يقرر نقل نهائي دورى مراكز الشباب للمركز الأولمبى بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نقل نهائي دورى مراكز الشباب والذى كان مقرر له يوم 15 مارس الجارى بالواكى الجديد إلى المركز الاولمبى بالمعادى

جاء قرار النقل فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الوزارة تجنبا التجمعات بسبب فيروس كورونا.

أكد أشرف صبحى أن إقامة البطولة فى الوادى الجديد يستغرق وقت طويل للسفر وكذلك إرهاق للاعبين بالإضافة إلى أن نقله قرار افضل من الغاؤه

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كان اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عقد جلسة أمس مع قيادات الوزارة بمختلف الإدارات لدراسة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد أشرف صبحي على أهمية توعية الشباب المصري بالفيروس ومخاطبة شبابي ورياضي مصر للعمل علي تقليل الإصابة والوقاية من المرض، مضيفاً أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة على التوعية بأهمية التعقيم وزيادة الحملات القومية التوعوية للتعريف بالمرض والاهتمام بنظافة مراكز الشباب على مستوى المحافظات.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.