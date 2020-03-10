شكرا لقرائتكم الأهلي ضد سموحة .. تعرف على موعد أول مران للأحمر بعد العودة من جنوب أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد سموحة



يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، يؤدي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش في ختام استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها مساء غد الأربعاء، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويعود الأهلي إلى التدريبات اليوم بعد الحصول على راحة سلبية أمس عقب العودة من جنوب إفريقيا في رحلة استغرقت ما يقرب من 9 ساعات .

الأهلي ضد سموحة

وبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة سموحة من جنوب إفريقيا، حيث خاض الفريق مرانا قبل ساعات من العودة إلى مصر، فيما يؤدي اليوم مرانه الأخير عصر اليوم على ملعب التتش ويعقبه إعلان رينيه فايلر المدير الفني، قائمة اللاعبين التي تدخل معسكرا للمبيت بأحد الفنادق استعدادا للمباراة.

الأهلي ضد سموحة



ويعقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق جلسة خاصة قبل مران الفريق اليوم الثلاثاء مع طبيب الفريق الدكتور خالد محمود من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بملف المصابين بالفريق، ويرغب فايلر فى الوقوف على مستوى المصابين من أجل تحديد مصيرهم من الارتباطات المقبلة، ويتواجد أكثر من لاعب مصاب بالفريق أمثال رمضان صبحى وجيرالدو وحمدى فتحى ومحمد محمود وسعد سمير فضلا عن تعرض أكثر من لاعب لإصابات مختلفة فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقى الأخيرة ببطولة أفريقيا أمثال جيرالدو ومعلول ومحمود متولي.

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