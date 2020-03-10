شكرا لقرائتكم مران الزمالك.. فقرة خاصة لأوباما.. تأهيل شيكابالا وجمعة.. عودة خماسي الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تأهيلية إضافية ليوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي، حيث أدي اللاعب الحصة التأهيلية، كذلك الفقرة التكتكية بالمران بعدها توجه إلى جيمانيزيوم النادي لعمل الحصة التأهيلية الإضافية بناء على تعليمات الجهاز الفني لتجهيزه للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وواصل محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي،حيث يؤدي الثلاثي فقرات تأهيلية بجيمانيزيوم النادي، وذلك من أجل تجهيزهم بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.

ويغيب شيكابالا وعبدالله جمعة بسبب الإيقاف عن اللقاء القادم أمام الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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وانتظم خماسي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أشرف بن شرقي ومحمود علاء ومصطفى محمد ومحمد عبدالشافي وأحمد عيد ، في التدريبات الجماعية المقامه حاليا بملعب النادي.

جاء ذلك عقب اكتفائهم بالأمس بالتدريبات التأهيلية وعدم الانخراط بتدريبات الكرة بناء على تعليمات الجهاز الفني لتفادي الإجهاد، حيث شارك الرباعي مصطفى محمد وعبدالشافي ومحمود علاء وبن شرقي بلقاء الترجي التونسي الأخير في حين تواجد أحمد عيد بلقاء فريق ناشئين 2001 أمس أمام حرس الحدود ببطولة الجمهورية للناشئين.