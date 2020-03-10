شكرا لقرائتكم حازم إمام "ملثم" على دراجة نارية.. صورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر حازم إمام نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، على دراجته النارية، حيث ظهر الثعلب الصغير ملثماً.

وانتظم خماسى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أشرف بن شرقى ومحمود علاء ومصطفى محمد ومحمد عبد الشافى وأحمد عيد فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادى الأبيض.

جاء ذلك عقب اكتفائهم بالأمس بالتدريبات التأهيلية وعدم الانخراط بتدريبات الكرة بناء على تعليمات الجهاز الفنى لتفادى الإجهاد، حيث شارك الرباعى مصطفى محمد وعبد الشافى ومحمود علاء وبن شرقى بلقاء الترجى التونسى الأخير فى حين تواجد أحمد عيد بلقاء فريق ناشئين 2001 أمس أمام حرس الحدود ببطولة الجمهورية للناشئين.



حازم إمام

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ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

فى السياق ذاته واصل محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة ثلاثى الفريق البرنامج التأهيلى الموضوع لهم من قبل الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادى.. حيث يؤدى الثلاثى فقرات تأهيلية بجيمانيزيوم النادى، وذلك من أجل تجهيزهم بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.

ويغيب شيكابالا وعبد الله جمعة بسبب الإيقاف عن اللقاء القادم أمام الاتحاد السكندرى يوم الخميس المقبل فى الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

فيما خصص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فقرة تأهيلية إضافية ليوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب النادى.

وأدى اللاعب الحصة التأهيلية، كذلك الفقرة التكتكية بالمران بعدها توجه إلى جيمانيزيوم النادى لعمل الحصة التأهيلية الإضافية بناء على تعليمات الجهاز الفنى لتجهيزه للفترة المقبلة.