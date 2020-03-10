شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد الزمالك .. هل يحقق طلعت يوسف الفوز الثانى؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف يوم الخميس المقبل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف نظيره الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في ختام مواجهات الجولة الثامنة عشر للدورى بإستاد حرس الحدود في مواجهة من العيار الثقيل .

ويدخل الإتحاد السكندرى المباراة في المركز الخامس برصيد 28 نقطة جمعهم من اللعب 17 لقاء في في 7 وتعادل في 6 و خسر 4 أحرز لاعبوه 17 هدفا ومنى مرماه بـ13 هدفا ، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 28 نقطة من 16 مباراة فاز في 9 وتعادل 4 وخسر 3 مواجهات أحرز لاعبوه 22 هدفا وعليه 13 هدفا .

وبالنظر إلى المواجهات المباشرة بين المديرين الفنيين ، جمع بينهما لقاءين من قبل موسم 2016 – 2017 عندما كان يتولى طلعت يوسف القيادة الفنية لبتروجت ، بينما كان يقود كارتيرون وادى دجلة .

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ونجح طلعت يوسف، في الفوز بالمواجهة الأولى (1-0). ، بينما استطاع المدرب الفرنسي الثأر من طلعت يوسف بنفس النتيجة، وكان محمود علاء مدافع الزمالك الحالي، هو صاحب هدف المباراة الوحيد لوادي دجلة.

من ناحية أخرى أرسل مسئولو الإتحادين الليبى والسورى فاكسين رسميين إلى مجلس إدارة الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى يطلبان ضم الثنائى أنيس سالتو وعمرو الميدانى لمعسكرى المنتخبين على الترتيب .

من المقرر أن ينضم أنيس سالتو لمعسكر المنتخب الليبى خلال الفترة من 21 مارس الجارى وحتى 25 من نفس الشهر لخوض مباراة الذهاب أمام غينيا الإستوائية والتي ستقام بتونس ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون العام المقبل .

في الوقت نفسه ينضم عمرو الميدانى لمعسكر المنتخب السورى خلال الفترة من 23 مارس الجارى وحتى الأول من ابريل المقبل لخوض مباراة أمام منتخب المالديف يوم 31 مارس الجارى ضمن تصفيات كاس العالم 2022 .