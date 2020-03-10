شكرا لقرائتكم مران الزمالك .. حازم إمام ينتظم في التدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة وذلك بعد أن اطمئن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على جاهزية اللاعب بشكل تام.

وكان اللاعب قد شارك أمس في فقرة تأهيلية وفقا لتعليمات كارتيرون المدرب الفرنسي لمحمد أسامة طبيب الفريق، بأداء اللاعب تأهيل خاص بجيمانيزيوم النادي، لعلاج الإجهاد العضلي الذي يعاني منه اللاعب لتجهيزه بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة قبل أن يشارك اليوم في تدريبات الكرة بشكل طبيعي.

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ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، على دخول الفريق معسكرا مغلقا غدًا الأربعاء، فى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر إقامته بعد غدٍ الخميس، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، حيث رفض الجهاز الفنى فكرة خوض التدريب الأخير قبل لقاء الاتحاد السكندرى على ملعب المكس ويفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، خوض الفريق لتدريبه الأخير على ملعب النادى صباح غدٍ الأربعاء، قبل السفر إلى الإسكندرية.