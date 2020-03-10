شكرا لقرائتكم طبيب المنتخب السابق : لا يجوز ارتداء كمامة أثناء التدريبات للاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازالت أصداء فيروس كورونا المستجد تجوب العالم خاصة في ظل حالات جديدة يومية ، وعلى الصعيد الرياضي تحديدا تواجه مدرجات كرة القدم وغيرها من الرياضات شبح الإخلاء خاصة في البلاد التي تعاني من ارتفاع الإصابات وعلى رأسها إيطاليا

في هذا الصدد قال طارق سليمان طبيب منتخب مصر السابق، إن التوعية الطبية للاعبين تشمل عدة جوانب على رأسها النظافة الشخصية وتجنب التجمعات خارج التدريبات بقدر الإمكان.

وأضاف طارق سليمان في حديثه لـ"الخليج 365" : الرياضيين من المفترض أنهم أقل عرضة لمثل هذه الفيروسات لأن مناعتهم من المفترض أن تكون كبيرة جراء مداومتهم للرياضة بصفة مستمرة ، مشيرا إلى الأخذ بالاعتبار أن النظام الغذائي أحد أهم العوامل في مقاومة مثل هذه الأمراض، مؤكدا ضرورة تواجد "فيتامين سي" بصفة دائمة على مائدة اللاعبين عن طريق الليمون أو البرتقال وجميع العناصر الغنية بالفيتامين مع الاهتمام بالمكملات الغذائية وعدم إهمالها

وعن الكمامات قال طبيب المنتخب السابق: "لا يجوز أن يرتدي اللاعبين كمامات أثناء التدريبات لأنها تقلل من كم الأكسجين الذي يحتاجه اللاعب أثناء قيامه بمجهود بدني".

وعن النصائح العامة قال لابد أن يبتعد اللاعب عن المصافحة قدر الإمكان والمتابعة الطبية باستمرار في حال الشعور بأي أزمه داخل التدريب وخارجه بالإضافة إلى البعد قدر الإمكان عن أماكن المدخنين لأنها أسهل طريقة لنقل المرض

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