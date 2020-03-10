شكرا لقرائتكم أبوجبل: شيكابالا يتصدى لأى شخص يذكر الأهلى بسوء.. ولدينا حراس كبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك، أن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض لا يختلف عليه اثنان فى مصر، لما يمتلكه من قدرات فنية ومهارية كبيرة.

وقال أبو جبل فى تصريحات تلفزيونية عن شيكابالا: "إن شيكابالا سمع بعض الناس أمام نادى الزمالك يذكرون الأهلى بسوء وقف ونهاهم عن ذلك ورفضه تمامًا ووقتها تعجبت وقلت هل انت من تقول ذلك ؟!".

وعن حراسة مرمى الزمالك قال محمد أبوجبل: "الزمالك يمتلك حُراس كُبار وأسماؤهم تخض الناس، لكن هذا طبيعي لأننا نلعب على حصد كل البطولات".

Advertisements

وأكد محمد أبو جبل إنه عاد للزمالك بمكالمة هاتفية من المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، وقام بالتوقيع على بياض دون معرفة عدد السنوات ولا المستحقات التى سيحصل عليها فى الموسم الواحد.

وعن الفوز بلقب السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى قال أبو جبل إنه تراهن مع شقيقه مصطفى قبل المباراة أن الزمالك سيحصل على اللقب، ولكن شقيقه راهن أن الزمالك سيخسر، وفى النهاية كسب أبو جبل الرهان بفوز الزمالك على الترجى التونسي.

كما تحدث أبو جبل عن شائعة خناقته مع حازم إمام وفرجانى ساسى زملائه قبل السفر لتونس مؤخرا، قائلا: كلها شائعات وأنا لم أتشاجر مع أحد وأكبر دليل أنى توجهت لمطار القاهرة فى السفر فى سيارة فرجانى ساسى نفسه.