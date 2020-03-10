شكرا لقرائتكم لتخفيف عقوبة محمود كهربا.. لجنة التظلمات تجتمع الخميس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة التظلمات باتحاد الكرة، اجتماعا الخميس المقبل بمقر الجبلاية لمناقشة التظلمات المقدمة من ناديى الأهلى والزمالك ضد عقوبات لجنة الانضباط بعد مباراة السوبر بالإمارات، وتحديدا إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلى وأحمد زاهر إدارى الزمالك لنهاية الموسم.

وتتجه النية لدى لجنة التظلمات لتخفيف عقوبة محمود كهربا وأحمد زاهر وتقليص فترة الإيقاف لتصبح عدد من المباريات كما حدث مع شيكابالا وعبد الله جمعة وأجاى لاعبى الزمالك والأهلى.

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وعقدت لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، اجتماعا ، الخميس الماضى، بمقر الجبلاية لمناقشة قانونية تظلمات ناديي الأهلى والزمالك ضد العقوبات الخاصة بهما علي خلفية مباراة السوبر بالإمارات.

وقررت اللجنة قبول تظلم ناديي الأهلى والزمالك، شكلاً، بعد التأكد من وصولهما في المهلة القانونية وهي 10 أيام من تاريخ وصول القرارات للناديين بجانب سداد الناديين الرسوم الخاصة بالتظلم لخزينة الجبلاية وتعقد لجنة التظلمات اجتماعا جديدا الأسبوع المقبل لمناقشة التظلمات وفحص المستندات والفيديوهات المقدمة من كل ناد لحسم موقفها من عقوبتي محمود كهربا لاعب الأهلى وأحمد زاهر إدارى الزمالك الموقفين لنهاية الموسم سواء بتأييد العقوبة أو تخفيفها وفقا لما تراه اللجنة.