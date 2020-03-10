شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي : برنامج سعد سمير العلاجي يسير بشكل جيد تحت إشراف فولتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي،أنه تواصل مع سعد سمير مدافع الفريق قبل عودة البعثة من جنوب إفريقيا، للاطمئنان على حالته بعد سفره إلى ألمانيا وخضوعه لفحص طبي جديد تحت إشراف الخبير الألماني ماركوس فولتر الذي أجرى له جراحة وتر أكيلس.

وقال طبيب الأهلي : فولتر أكد تحسن حالة سعد سمير، حيث بدأ في تنفيذ برنامج علاج طبيعي في ألمانيا، على أن يعود إلى القاهرة ببرنامج محدد لتنفيذه والاستمرار في تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية".

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كان سعد سمير، تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مشاركته مع الفريق أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



ويختتم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي استعداداته اليوم (الثلاثاء) لمواجهة سموحة في الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري والمقرر إقامتها غدا، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولي، في أول ظهور محلى للفريق بالدور الثاني عقب تخطى عقبة صن داونز، حيث استطاع المارد الأحمر أن يثأر من بطل جنوب أفريقيا ويقصيه من البطولة بعد الفوز بنتيجة 3/1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي ضد سموحة

ويخوض الأهلي مرانه الأول والأخير بالقاهرة اليوم استعدادًا لمواجهة سموحة بعدما وصلت بعثة الأهلي من جنوب أفريقيا صباح أمس وحصل الفريق على راحة من التدريبات أمس ليتدرب اليوم ويدخل معسكر عقب المران استعدادًا لخوض المباراة التى يرغب من خلالها الأهلي في مواصلة نتائجه الجيدة محلياً فضلاً عن تأهله الأفريقي.

ترتيب الأهلي فى الدوري المصري



ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة، محققاً العلامة الكاملة من 17 مباراة دون خسارة، وسجل لاعبو الفريق الأحمر 45 هدفاً، في الوقت الذي استقبلت فيه شباك القلعة الحمراء ثلاثة أهداف فقط جاءت بواقع هدف في مباراة بيراميدز، وآخر في لقاء أسوان وثالث في مباراة نادي مصر.