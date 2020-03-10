شكرا لقرائتكم كارتيرون يصعد 3 ناشئين للتدريبات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي شمل تخفيض الحمل البدني، من خلال عمل تأهيل بالركض حول الملعب لمدة 10 دقائق، أعقبه بعض الفقرات البدنية.

عقب ذلك اعتمد الجهاز الفني على عمل مجموعة تدريبات بالكرة، من خلال التمريرات سواء بالقدم أو باليد فيما بين اللاعبين.

ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز

في ذات الوقت قام الجهاز الفني بتصعيد ثلاثي الشباب مواليد 2000 للتواجد والتدريب مع الفريق بمران اليوم والمقام حاليا بملعب النادي.

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وانضم المدافع يوسف محمود والظهير الأيسر علاء يحيى والظهير الأيمن حسام حسن لتدريبات الفريق وذلك ضمن خطة الجهاز في تصعيد اللاعبين المميزين من القطاع والاستفادة منهم .

فى ذات السياق استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، على دخول الفريق معسكرا مغلقا غدًا الأربعاء، فى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى ، حيث رفض الجهاز الفنى فكرة خوض التدريب الأخير قبل لقاء زعيم الثغر على ملعب المكس ويفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، خوض الفريق لتدريبه الأخير على ملعب النادى صباح غدٍ الأربعاء، قبل السفر إلى الإسكندرية.

ويرفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المجازفة بالدفع بالمغربى محمد أوناجم، جناح الفريق، فى مباراة الاتحاد السكندرى المقبلة، بعدما اشتكى من بعض الآلام فى الركبة، وذلك حتى يكون جاهزًا بنسبة 100% للمرحلة المقبلة، حيث غاب أيضًا فى مباراة الفريق الأخيرة أمام الترجى التونسى، فى إياب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا والتى انتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، ليتأهل الفريق لدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ليواجه الرجاء البيضاوى المغربى فى لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل، وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، وتمسك مسئولو الزمالك بخوض لقاء الذهاب في استاد القاهرة الدولى.