عاجل| بث الدوري الإنجليزي مجانًا حال منع الجماهير من حضور المباريات.. تعرف على القنوات الناقلة داخل مصر

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن بث مباريات الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج" مجانا للجماهير أصبح قريبا للغاية فى الفترة المقبلة، فى ظل اقتراب منع الجماهير من الحضور فى المدرجات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن أندية الدورى الإنجليزى عقدت اجتماعا مع مسئولى البث فى المحطات التليفزيونية الناقلة للبريميرليج للاتفاق على بث مباريات المسابقة بشكل مجانى حال إقرار إقامة المباريات بدون حضور جماهيرى.

وأضافت الصحيفة أنه حال صدور قرار بمنع إقامة المباريات بحضور الجماهير بسبب تفشى فيروس كورونا كما هو الحال في العديد من الدوريات الأخرى، فإنه من الممكن أن يتم بث مسابقة الدوري الإنجليزي على الهواء مباشرة، وذلك عقب الاجتماع الذى أقيم أمس الاثنين بحضور 60 شخصا منهم العديد من المسئولين الكبار بوزارات الثقافة والإعلام والرياضة.

ومن المتوقع أن تبث قناة بي ان سبورت جميع المبارات على القناة المفتوحة حال اتخاذ القرار بمنع دخول الجماهير.

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أوضحت الصحيفة أن الحكومة البريطانية طالبت الأندية بوضع خطط طارئة لخوض المباريات بدون جماهير حال استمرار انتشار كورونا على الرغم من أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي مبررات لإقامة الأحداث الرياضية بدون جماهير أو إلغاؤها.

ويحتاج فريق ليفربول الذى يضم النجم المصرى محمد صلاح حصد 6 نقاط فقط، من الجولات الـ9 المتبقية من أجل التتويج بلقب الدورى الإنجليزى، للمرة الأولى منذ موسم 1989 – 1990، بعد خسارة ملاحقه المباشر فريق مانشستر سيتى فى لقاء الديربى أمام مانشستر يونايتد، مساء الأحد، بنتيجة 2 – 0، ضمن منافسات الجولة الـ29 من المسابقة.

ويغرد ليفربول منفردا بصدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة، عن مانشستر سيتى، صاحب الوصافة برصيد 57 نقطة، بعد تبقى مباراة مؤجلة للسيتى أمام أرسنال، سوف تلعب يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "الاتحاد"، معقل السيتزينز.