كورونا يقتل متعة كرة القدم.. إقامة مباراة برشلونة ونابولي بدون جماهير بدوري الأبطال

خيم شبح فيروس كورونا على متعة كرة القدم بعد الإعلان عن إقامة مباراة برشلونة الإسباني وضيفه نابولي الإيطالي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم من دون مشجعين، بسبب تفشي فيروس كرونا المستجد.

وقال متحدث باسم نادي برشلونة، يوم الثلاثاء، أن مواجهة ضيفه نابولي في يوم 18 مارس الجاري ستقام دون مشجعين، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة 4 آلاف شخص على الأقل.

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وهذه أحدث مباراة أوروبية تتأثر بانتشار كورونا، حيث سيلعب فالنسيا على أرضه مع أتلانتا، يوم الثلاثاء، دون حضور جماهير وهو نفس حال مباراة باريس سان جيرمان مع بروسيا دورتموند غدا الأربعاء.

وأجبر تفشي فيروس كورونا لا سيما في المناطق الشمالية الحكومة المحلية إلى اتخاذ قرارا بتعليق دوري كرة القدم الايطالي (سيري أ) مساء الاثنين وحتى الثالث من إبريل المقبل من ضمن سلسلة اجراءات اخرى في محاولة لمكافحة تفشي هذا الوباء.

وقال رئيس الحكومة جوسيبي كونتي في مؤتمر صحافي "لا توجد اسباب لاستمرار المباريات والاحداث الرياضية وانا اعني دوري كرة القدم. انا آسف لكن يتعين على جميع انصار اللعبة (تيفوزي) ان يأخذوا علما بذلك".