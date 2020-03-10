المسابقات الكروية مهددة.. 5 قرارات عاجلة اليوم تحسبا لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تواجه المسابقات العالمية والأوروبية لكرة القدم، مخاطر من عدم الاستكمال هذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن مباريات الجولتين 28 و 29 من عمر الدوري الإسباني سَتُقام بدون جمهور بسبب فيروس كورونا.

وأضافت ماركا أنه تم إخطار الأندية بأن مباريات الجولة 28 و 29 من عمر الدوري ستقام بدون جمهور فيما ستقام مباريات الجولة 32 و 33 من دوري الدرجة الثانية بدون جمهور.

كما أعلن الموقع الرسمي لنادي برشلونة الإسباني إقامة مباراة الفريق الكتالوني ضد نابولي بدوري أبطال أوروبا المقرر لها على ملعب كامب نو بدون جمهور خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يحل نابولي الايطالي ضيفًا على برشلونة في الثامن عشر من مارس المقبل ضمن منافسات إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (علمًا بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق).

وبناء على الاجتماع الذي عقده مسؤولو برشلونة صباح اليوم الثلاثاء مع ممثلي وزارة الصحة فقد تم الاستقرار على إقامة المباراة في موعدها لكن دون حضور جماهيري.

وذكرت صحيفة الصن الإنجليزية، أن بطولتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ربنا يتم تأجيلها خوفا من تفشي كورونا.

ووفقا لتقارير لراديو كاتالونيا، فإن الاتحاد الأوروبي يؤمن بأنه يجب اتخاذ قرار بإيقاف الدور ربع النهائي لحين إشعار آخر.

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وفي ألمانيا اتخذ المسؤولون في مدينة مونشنجلادباخ الألمانية اليوم الثلاثاء قرارًا بإقامة المباراة المقررة غدا الأربعاء بين فريقي بوروسيا مونشنجلادباخ وضيفه كولون، المؤجلة من المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بدون جمهور، وذلك في ظل المخاوف من تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وكان من المفترض إقامة مباراة الديربي بين مونشنجلادباخ وكولون في فبراير الماضي لكن تقرر تأجيلها إثر توقعات بهبوب عاصفة، وجاء قرار اليوم لتصبح أول مباراة في منافسات الدرجة الأولى بألمانيا تتأثر بانتشار فيروس كورونا.

كما تقام مباراة شالكه وبورسيا دورتموند دون حضور جماهيري.

وكان وزير الصحة الألماني ينز شبان قد أوصى أمس الأول الأحد بإلغاء أي أحداث تشهد تجمع أكثر من ألف شخص، لكن رابطة الدوري الألماني ذكرت أنها ملتزمة بإنهاء منافسات الموسم في الوقت المحدد وذلك في مايو المقبل.

وأقيمت مباراتان في الدوري الألماني (بوندسليجا) الأحد، بحضور الجماهير بشكل طبيعي لكن مباراة الغد ستقام بدون جمهور، في ظل المخاوف التي أثارها انتشار الفيروس في ولاية شمال الراين فيستفاليا.

ويعقد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة وضع الموسم الحالي وسيناريو نهايته بعد أن أصدرت الحكومة الإيطالية قرارا بتعليق كافة الأحداث الرياضية حتى الثالث من أبريل المقبل، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وجاء القرار ضمن مرسوم جديد من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أصدره مساء الاثنين، وذلك إثر طلب من اللجنة الأولمبية الإيطالية.

وبات الاتحاد الإيطالي مطالبا ببحث إعادة جدولة المباريات المحلية وكذلك المباراتين الوديتين اللتين كانتا مقررتين للمنتخب الإيطالي أمام إنجلترا وألمانيا في أواخر مارس الجاري ضمن استعداداته لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وتجدر الإشارة إلى أن التأجيل أسفر عن حالة من الارتباك نظرا لارتباط أندية إيطالية بمباريات في المنافسات الأوروبية.