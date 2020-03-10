مران الزمالك.. تخفيف الحمل البدني.. مشاركة الخماسي.. وحازم ينتظم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

واصل الفريق الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الممتاز.

ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين، شمل تخفيف الحمل البدني، من خلال عمل تأهيل بالركض حول الملعب لمدة عشرة دقائق، أعقبه بعض الفقرات البدنية.

وانتظم حازم إمام الظهير الأيمن للفريق في التدريبات الجماعية المقامة، بعدما تأكد الجاهز الفني من جاهزية اللاعب بشكل تام للمشاركة في التدريبات.

وكان حازم إمام قد أدى فقرة تأهيلية على هامش مران الأمس وفقا لتعليمات المدرب الفرنسي، وخضع الظهير الأيمن للزمالك لتأهيل خاص بصالة الجيمانيزيوم لعلاج الإجهاد العضلي الذي عانى منه اللاعب مؤخرًا.

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وفي سياق متصل، انتظم خماسي الفريق الأول المكون من: أشرف بن شرقي، محمود علاء، مصطفى محمد، محمد عبد الشافي وأحمد عيد ، في التدريبات الجماعية.

على الجانب الآخر، خصص كارتيرون، فقرة تأهيلية إضافية ليوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق، حيث أدي اللاعب حصة تأهيلية، كذلك الفقرة التكتكية بالمران بعدها توجه إلى جيمانيزيوم النادي لعمل الحصة التأهيلية الإضافية بناء على تعليمات الجهاز الفني لتجهيزه للفترة المقبلة.

كما واصل محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة ثلاثي الفريق، البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني، حيث يؤدي الثلاثي فقرات تأهيلية بجيمانيزيوم النادي، وذلك من أجل تجهيزهم بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.

ويغيب شيكابالا وعبدالله جمعة بسبب الإيقاف عن اللقاء القادم أمام الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة (جمعها من خوض 16 جولة، فاز في 9، تعادل في 4 وخسر في 3 ويتبقى له مباراة مؤجلة)، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 27 نقطة (جمعها من خوض 17 جولة، فاز في 7، تعادل في 6 وخسر في 4).