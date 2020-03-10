مصابو الأهلي.. تحسن حالة سعد.. فحص جديد لرمضان.. وأجايي جاهز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش، استعدادا لمواجهة سموحة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، بينما أكد خالد محمود طبيب الفريق الأحمر جاهزية جونيور أجايي للمباراة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سموحة مساء غد الاربعاء ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري.

ويخضع رمضان صبحي لاعب الفريق لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران اليوم؛ للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للتواجد مع الفريق في التدريبات الجماعية بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له الفترة الماضية.

وحرص صبحي، على التواجد في مقر النادي أمس واستكمال برنامجه التأهيلي، رغم حصول الفريق على راحة سلبية، فيما يخضع لفحص طبي اليوم قبل مشاركته في المران.

على الجانب الآخر، قال خالد محمود طبيب الفريق، إنه تواصل مع سعد سمير مدافع الفريق قبل عودة البعثة من جنوب إفريقيا؛ للاطمئنان على حالته بعد سفره إلى ألمانيا وخضوعه لفحص طبي جديد تحت إشراف الخبير الألماني ماركوس فولتر الذي أجرى له جراحة وتر أكيلس.

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وأوضح طبيب الأهلي، أن فولتر، أكد تحسن حالة سعد سمير، حيث بدأ في تنفيذ برنامج علاج طبيعي في ألمانيا، على أن يعود إلى القاهرة ببرنامج محدد لتنفيذه والاستمرار في تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان سعد سمير، قد تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مشاركته مع الفريق أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما أكد الجهاز الطبي، على جاهزية جونيور أجايي لاعب الفريق، وعدم وجود أي عائق يمنعه من المشاركة في المران الجماعي.

وحصل أجايي على راحة من المران الذي خاضه الأهلي في بريتوريا قبل العودة إلى مصر، وذلك وفقا لرؤية الجهاز الفني لمنح بعض اللاعبين أكبر قدر من الراحة للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وكان الأهلي قد بدأ استعداداته لمواجهة سموحة من جنوب إفريقيا، حيث خاض الفريق مرانا قبل ساعات من العودة إلى مصر، فيما يؤدي اليوم مرانه الأخير عصر اليوم على ملعب التتش ويعقبه إعلان رينيه فايلر المدير الفني، قائمة اللاعبين التي تدخل معسكرا للمبيت بأحد الفنادق استعدادا للمباراة.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة (جمعها من الفوز في 16 جولة وله مباراة مؤجلة)، بينما يتواجد سموحة في المرتبة السابعة برصيد 24 نقطة (جمعها من خوض 17 جولة، حقق الفوز في 5، تعادل في 9 وخسر في 3).