ديانج: لا أفكر في الاحتراف الأوروبي.. تجربة الأهلي "فريدة".. ولهذا السبب تأقلمت سريعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي عن علاقته بمدربه السويسري رينيه فايلر، إلى جانب تأقلمه السريع داخل صفوف الفريق الأحمر وحلم الاحتراف الأوروبي.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي قال ديانج: "الفريق جاهز بقوة للمنافسة على جميع البطولات التي يُشارك فيها؛ سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي".

وأضاف: "الأهلي قطع خطوة كبيرة في مشوار حصد بطولة إفريقيا بالصعود لنصف نهائي دوري الأبطال".

وتابع: "خضنا مباراة صعبة أمام منافس قوي، لكننا كنا عازمين على التأهل واستكمال المشوار نحو حصد اللقب الإفريقي".

وواصل المالي: "الأهلي يلعب كل مباراة كأنها نهائي البطولة، ويُركّز فيها ويسير بشكل قوي نحو الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا لإسعاد جماهير الفريق التي تدعمنا في كل مكان وتؤازرنا بصورة قوية ورائعة".

وعن علاقته بالسويسري رينيه فايلر قال ديانج: "يتعامل معنا بشكل جيد للغاية ويعرف كيف يجعل كل لاعب يستخرج أفضل ما لديه في الملعب، فايلر يتحدث مع اللاعبين بشكل مُستمر ويمنحهم الثقة والحماس الذي يؤهلهم لتحقيق أهداف الفريق".

وواصل: "لم أتلق تعليمات خاصة من فايلر في مباراة صنداونز، المدير الفني يمنحنا تعليمات عامة ويُحدد لكل لاعب مهامه في المباريات وأنا أحرص على تنفيذ التعليمات بشكل دقيق حتى أحظى بثقة الجهاز الفني".

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وعن تأقلمه السريع مع الأهلي وظهوره بشكل جيد مع الفريق، قال:"ربما يعود ذلك إلى أنني أتعلّم كثيراً من قدامي اللاعبين في الفريق، أستمع لنصائحهم وأتعلم من تجاربهم، كما أستمع جيدا لنصائح الجهاز الفني وأعمل على تنفيذها بشكل جيد".

واستطرد ديانج: "خضت تجارب كثيرة مع عدة أندية لكن يبقى اللعب للأهلي تجربة فريدة من نوعها لأنه ناد كبير وصاحب تاريخ طويل وحافل بالإنجازات ويتربّع على قمة الأندية الإفريقية".

وأكمل: "اللعب في الأهلي يحتاج الي تركيز كبير، وأن تقدم كل ما لديك، لابد أن تجتهد، لا مجال للخطأ، فالفريق يلعب للفوز دائماً من أجل إسعاد الجماهير الغفيرة التي تُساند الفريق".

وعن بطولة الدوري التي يتربع الأهلي على قمتها حالياً ، قال ديانج: "نلعب من أجل الفوز بها، لا نشغل تفكيرنا بفارق النقاط الكبير بيننا وبين أقرب منافسينا على اللقب، نحن نلعب للفوز في كل مباراة حتى نحسم البطولة بشكل سريع".

وحول ما يتردد عن تلقيه عروضًا من أندية خارجية عقب ظهوره بشكل جيد مع الأهلي، قال ديانج: "لا أفكر في هذه الأمور إطلاقاً؛ لأني أشعر بسعادة كبيرة في الأهلي ، كل الأمور تدعو للنجاح، أتمنى تحقيق بطولات قارية ومحلية مع زملائي".

وشدد ديانج على أنه لا يفكر في خطوة الرحيل لأوروبا حاليا لأنه مشغول بتحقيق نجاحات كثيرة مع الأهلي في الفترة الحالية.

وأتم ديانج حديثه موجهًا التحية والشكر لجماهير الفريق إلى تحرص على دعمه بشكل جيد منذ قدومه للنادي.