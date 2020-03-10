تعديل موعد مباراة طنطا ودجلة بسبب تقنية الـVAR

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تعديل موعد مباراة طنطا ووادي دجلة المقررة يوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ18 لمسابقة الدوري.

وتقرر إقامة المباراة الساعة السابعة والنصف ليلاً، بدلا من الساعة الثانية والنصف ظهرًا بناءً على توصية من اللجنة المشرفة على تطبيق تقنية الفيديو "VAR".

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وذكر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، أن لجنة تطبيق تقنية الفيديو، أوصت بتعديل الموعد لتقام ليلاً نظرا لأماكن الكاميرات المحددة بستاد طنطا و التي تعترضها أشعة الشمس نهارا مما يعيق أعمالها، وحتى يتسنى للجنة كذلك الحصول على اعتماد للاستاد.

يذكر أن تلك المباراة هي الثالثة التي سيتم تطبيق الفيديو خلالها بعد مواجهتي إنبي وطلائع الجيش، والجونة والإسماعيلي.

ويحتل طنطا المركز الـ15 بجدول الدوري برصيد 15 نقطة، فيما يحل دجلة في المركز الـ17 برصيد 14 نقطة.