حارس الترجي السابق: خسرنا أمام الزمالك بسبب الهستيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أرجع، شكري الواعر، الحارس الأسطوري لنادي الترجي سبب الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك إلى ما أطلق عليه "هستيريا".

ومر الزمالك إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا بعد أت تخطى عقبة الترجي بالفوز في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف والخسارة في رادس بهدف دون رد.

وقال الواعر في تصريحات صحيفة: "الخسارة أو المكسب جزء من كرة القدم، لكن في رأيي فإن العناصر الجديد في الترجي لم تكن في مستوى العناصر التي غادرت."

وشهد الصيف الماضي رحيل عدد من اللاعبين عن صفوف الترجي مثل يوسف بلايلي وسعد بقير وأيمن بن محمد وفرانك كوم.

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وأضاف الواعر : "اللاعبون المتواجدون حاليًا في الترجي غير قادرون على صناعة الفارق، كان بإمكان الترجي العبو إلى نصف النهائي لو غابت الهيستيريا عن مباراة الذهاب والهلع الذي ظهر على اللاعبين ودفعهم إلى الاحتجاج على الحكم وما أعقب ذلك من عقوبات من جانب الكاف."

وواصل: "الكاف غير عادل لكن هذا ليس سبب الخروج من دوري الأبطال، وفيما يخص مباراة العودة فإن الفريق قام بالدور الأصعب في الدقيقة الثالثة، لكن سوء الإدارة كان حاضرًا في باقي المباراة، كما أن الفريق على الصعيد البدني لم يكن في الموعد."

واختتم: "لكن الخسارة ليست نهاية العالم."

وتجدر الإشارة إلى أن الترجي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين.