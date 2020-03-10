رسميًا.. إقامة مباراة برشلونة ضد نابولي بالأبطال بدون جمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الموقع الرسمي لنادي برشلونة الإسباني إقامة مباراة الفريق الكتالوني ضد نابولي بدوري أبطال أوروبا المقرر لها على ملعب كامب نو، بدون جمهور خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وأدى انتشار فيروس كورونا إلى التأثير على كافة المجالات في جميع أنحاء العالم، كما أجبر السلطات الايطالية على تعليق كافة الأنشطة حتى الثالث من أبريل المقبل بسبب انتشار الوباء داخل أنحاء البلاد بشكل كبير.

ومن المقرر أن يحل نابولي الايطالي ضيفًا على برشلونة في الثامن عشر من مارس المقبل ضمن منافسات إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (علمًا بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق).

وبناء على الاجتماع الذي عقده مسؤولو برشلونة صباح اليوم الثلاثاء مع ممثلي وزارة الصحة فقد تم الاستقرار على إقامة المباراة في موعدها لكن دون حضور جماهيري.