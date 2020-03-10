"هناك أشياء أهم من كرة القدم".. ميلان يعلن التبرع لدعم حالة الطوارئ بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

أعلن الموقع الرسمي لنادي إيه سي ميلان الإيطالي عن التبرع بقيمة 250.000 يورو لدعم حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا.

وباتت إيطاليا أكثر الدول الأوروبية معاناة من انتشار الوباء داخل أنحاء البلاد، وقامت السلطات باتخاذ إجراءات احترازية كان من بينها إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في إيطاليا حتى الثالث من إبريل المقبل.

من جابنها، أعلنت إدارة النادي عبر موقعها الإلكتروني التبرع بقيمة مالية قدرها 250،000 يورو لدعم حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا.

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وقال الرئيس التنفيذي للنادي إيفان جازيديس: "هناك أشياء أكثر أهمية في الحياة من كرة القدم".

وجاء بيان ميلان كالآتي: "قرر ميلان التبرع بمبلغ 250،000 يورو إلى AREU (الشركة الإقليمية للطوارئ) في منطقة لومباردي". وأضاف: "ميلان سيعمل على توفير جميع المساعدات اللازمة للمتضررين من فيروس Covid-19".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فوتبول إيطاليا" فإن الروسونيري أكد على دعمه للمستشفيات المحلية بالإضافة إلى تعويض جميع المشجعين الذين حصلوا على تذاكر مباراة الفريق أمام جنوة في سان سيرو في نهاية الأسبوع الماضي.