اجتماع حاسم.. الاتحاد الإيطالي يبحث سيناريو إنهاء الدوري بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عقد اجتماع اليوم الثلاثاء لمناقشة وضع الموسم الحالي وسيناريو نهايته بعد أن أصدرت الحكومة الإيطالية قرارا بتعليق كافة الأحداث الرياضية حتى الثالث من أبريل المقبل، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وجاء القرار ضمن مرسوم جديد من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أصدره مساء أمس الاثنين، وذلك إثر طلب من اللجنة الأولمبية الإيطالية.

وبات الاتحاد الإيطالي مطالبا ببحث إعادة جدولة المباريات المحلية وكذلك المباراتين الوديتين اللتين كانتا مقررتين للمنتخب الإيطالي أمام إنجلترا وألمانيا في أواخر مارس الجاري ضمن استعداداته لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وتجدر الإشارة إلى أن التأجيل أسفر عن حالة من الارتباك نظرا لارتباط أندية إيطالية بمباريات في المنافسات الأوروبية.