الزمالك يتمسك بموقفه: لن نسمح بمشاركة أحداد مع الرجاء بشكل ودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

أكد مصدر بالزمالك أن النادي ملتزم ببنود التعاقد المبرم مع الرجاء المغربي بشأن إعارة حميد أحداد.

وأعار الزمالك لاعبه حميد أحداد، الصيف الماضي، لمدة موسم للفريق المغربي، مع وضع بند لا يسمح له بالمشاركة أمام الزمالك، وإلا يتكفل بمبلغ مالي.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مشاركة أحداد في لقاء الزمالك بالرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا - متوقفة على التزام الرجاء بدفع المقابل المادي نظير مشاركته والذي يبلغ 200 ألف دولار.

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وأكمل: "لن نسمح بمشاركة أحداد بشكل ودي، وإنما نلتزم بالتعاقد المبرم بيننا".

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك والرجاء يوم 1 مايو في المغرب، قبل خوض مباراة الإياب في القاهرة بعدها بأسبوع.

وخاض أحداد 10 مباريات هذا الموسم مع الرجاء في الدوري، أحرز خلالها 4 أهداف، و7 مباريات بدوري الأبطال صنع خلالها هدفين.