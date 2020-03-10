طبيب الأهلي يؤكد جاهزية جونيور أجاي للعودة للمران الجماعي

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جاهزية جونيور أجايي، لاعب الفريق، وعدم وجود أي عائق يمنعه من المشاركة في المران الجماعي.

حصل أجايي على راحة من

المران الذي خاضه الأهلي في بريتوريا قبل العودة إلى مصر، وذلك وفقًا لرؤية الجهاز الفني لمنح بعض اللاعبين أكبر قدر من الراحة للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

يدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم، عقب المران الذي يخوضه الفريق على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة سموحة المقرر لها مساء غد الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.