لجنة التظلمات تجتمع الخميس لحسم مصير عقوبات السوبر ضد الأهلي والزمالك

تعقد لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، اجتماعًا بعد غدٍ الخميس، من أجل بحث تظلم الأهلي والزمالك ضد عقوبات الناديين بعد مباراة السوبر المحلي.

وكان الأهلي والزمالك قدما تظلمًا ضد العقوبات التي وقعت على كل منهما من جانب لجنة الانضباط برئاسة المستشار السيد

البنداري، والتي جاءت كالتالي:

إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب

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الزمالك 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه.

إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبيّ الأهلي مباراتين تغريم كل منهما مبلغ وقدره 50 ألف جنيه.

تغريم ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.