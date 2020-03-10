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مدرب الزمالك يُصعد ثلاثي الشباب للتدريبات

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 قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بتصعيد ثلاثي الشباب مواليد 2000 للوجود والتدريب مع الفريق بمران اليوم والمقام حاليًا

بملعب النادي.

 انضم المدافع يوسف محمود، والظهير الأيسر علاء يحيى، والظهير الأيمن حسام حسن، لتدريبات الفريق، وذلك ضمن خطة الجهاز

في تصعيد اللاعبين المميزين من القطاع والاستفادة منهم.

 يستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل، 12 مارس الجاري، على ملعب ستاد حرس الحدود (المكس) في الأسبوع السادس عشر من بطولة الممتاز لكرة القدم.

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