جيمي فاردي يحلق بعيدا.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020

تصدر على مؤشرات البحث موقع "جوجل" مصر، اليوم الثلاثاء، تريند بعنوان" ترتيب هداف الدوري الإنجليزي 2020"، وذلك بعد مباراة ليستر ستي أمام نظيره أستون فيلا، والتي انتهت بنتيجة ثقيلة لصاحب الأول بأربعة أهداف مقابل لا شئ، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ونجح جيمي فاردي، مهاجم ليستر، من العودة للتسجيل بعد غياب دام لأكثر

من 14 مباراة، بداية من العام الحالي، ليسجل في مباراة أمس الإثنين أمام أستون فيلا هدفين، تجعله في صدارةبرصيد 19 هدفًا، وبفارق هدفين عن صاحب المركز الثاني أوباميانغ لاعب آرسنال.

بينما يأتي محمد صلاح لاعب ليفربول، في المركز الثالث، برصيد 16

هدفًا، بجدول، وذلك بالتساوي مع مهاجم مانشتر سيتي سيرجيو أجويرو.

وفيما يلي ننشر ترتيب هداف الدوري الإنجليزي 2020:

جيمي فاردي

1- جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، برصيد 19 هدفًا.

Advertisements

2- أوباميانغ لاعب آرسنال، برصيد 17 هدفًا.

3- محمد صلاح لاعب ليفربول، برصيد 16 هدفًا.

3- سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي، برصيد 16 هدفًا.

4- داني إنغز لاعب ساوثهامتون، برصيد 15 هدفًا.

5- راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، برصيد 14 هدفًا.

5- ساديو ماني لاعب ليفربول، برصيد 14 هدفًا.