تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك

أدى رباعي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، محمود جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي، مرانًا قويًا على هامش

التدريبات المقامة حاليًا بملعب النادي، وذلك تحت إشراف عمرو عبدالسلام، مدرب الحراس.

قام عبدالسلام باستخدام صدادات حديدية لتدريب الحراس على سرعة رد الفعل، بجانب أمور فنية أخرى.

يستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري الخميس المقبل في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.