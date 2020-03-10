واصل محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك على هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي. الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك على هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي. حيث يؤدي الثلاثي فقرات تأهيلية بجيمانيزيوم النادي، وذلك من أجل تجهيزهم بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة. ويغيب شيكابالا وعبدالله جمعة بسبب الإيقاف عن اللقاء المقبل أمام الاتحاد السكندري، الخميس المقبل، في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وذلك من أجل تجهيزهم بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة. ويغيب شيكابالا وعبدالله جمعة بسبب الإيقاف عن اللقاء المقبل أمام الاتحاد السكندري، الخميس المقبل، في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيكابالا وجمعة وعبدالغني يواصلون التأهيل في الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.