آليو ديانج عن تصدر الأهلي للدوري: نلعب للفوز وفارق النقاط لا يشغلنا

علق آليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي، على بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، التي يتربع على قمتها الأهلي بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

قال ديانج: «نلعب من أجل الفوز بها أيضًا ولا نُشغل تفكيرنا بفارق النقاط الكبير

بيننا وبين أقرب منافسينا على اللقب.. نحن نلعب للفوز في كل مباراة حتى نحسم البطولة بشكل سريع ونعمل باجتهاد وتركيز؛ من أجل الفوز في كل مباراة وعدم التفريط في أي نقطة حتى لا نخسر نقاطًا نندم عليها بعد ذلك».

أكد لاعب وسط الفريق أن اللاعبين عازمون على التتويج ببطولة الدوري، وكذلك كأس مصر، لأن الأهلي ينافس على كل بطولة يشارك فيها بفضل خبرات لاعبيه وتاريخ النادي ودعم جماهيره اللامحدود.

يستعد الأهلي لمواجهة سموحة غدًا الأربعاء في السابعة ونصف مساءً في إطار مباريات الدوري الممتاز.