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أوباما يخضع لتدريبات إضافية في الزمالك

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 خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تأهيلية إضافية ليوسف إبراهيم أوباما، لاعب الفريق، على هامش

المران المقام حاليًا بملعب النادي.

 حيث أدى اللاعب الحصة التأهيلية، كذلك الفقرة التكتيكية بالمران بعدها توجه

إلى جيمانيزيوم النادي لعمل الحصة التأهيلية الإضافية، بناءً على تعليمات الجهاز الفني لتجهيزه للفترة المقبلة.

 يستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، يوم الخميس المقبل، في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

 

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