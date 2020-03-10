آليو ديانج : تجربتي الاحترافية مع الأهلي فريدة من نوعها

قال آليو ديانج لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي إنه خاض تجارب كثيرة مع عدة أندية لكن يبقى اللعب للأهلي تجربة فريدة من نوعها لأنه نادً كبير وصاحب تاريخ طويل وحافل بالإنجازات ويتربّع على قمة الأندية الإفريقية.

وتابع لاعب وسط الفريق قائلا: «اللعب في الأهلي

يحتاج الي تركيز تام من أي لاعب، وأن تقدم كل ما لديك.. لابد أن يجتهد اللاعب وأن يكون في قمة تركيزه، ولا مجال للخطأ من أي لاعب فالفريق يلعب للفوز دائماً من أجل إسعاد الجماهير الغفيرة التي تُساند الفريق».

وعن تأقلمه السريع مع الأهلي وظهوره بشكل جيد مع الفريق، قال ديانج: «ربما يعود ذلك إلى أنني أتعلّم كثيراً من زملائي القدامى بالفريق.. وأحرص على الاستماع لنصائحهم وأتعلّم من تجاربهم بشكل مُستمر.. كما أستمع لنصائح الجهاز الفني وأعمل على تنفيذها بشكل جيد وهذا يُفسر سر تأقلمي وانسجامي السريع مع الفريق».