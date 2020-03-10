رياضة | خاص.. محمد عودة عن صلاته في المباريات: "محدش هينفعني" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. محمد عودة عن صلاته في المباريات: "محدش هينفعني" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عودة المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب، أنه رفض أكثر من عرض مؤخرا عقب رحيله عن بتروجت، من أجل الحصول على قسط مناسب من الراحة.

وقال عودة لـ"الخليج 365 الرياضي": "عملت لمدة 14 موسما متواصلا بدون راحة، والآن حان الوقت لأرتاح قليلا".

واردف: "وصل لي مؤخراَ عروض من داخل وخارج مصر، ولكني فضلت عدم المجازفة مجددا".

وكشف: "وصل لي عروض من الدوري المصري من أندية في القاع، ولكن رفضي جاء بعد أن شعرت بعدم رغبتهم في التدعيم القوي".

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وعن فترة تواجده في ليبيا أكد: "ارتحت جدا هناك، كنت أتعامل بشكل رائع والجمهور كان يهتف لي وبالفعل حققت طفرة".

وعن رحيله كشف: "رحلت بسبب تجاهل الإدارة لصرف مستحقات اللاعبين، لا أستطيع العمل في هذه الأجواء، بصرف النظر عن حصولي على مستحقاتي كاملة وفي ميعادها".

وأردف: "طلبت من مسئولي فريق أهلي بني غازي صرف المستحقات للاعبين، وأنني لن أتحرك من مصر إلا إذا حصلوا عليها، وحتى الآن لم يتم صرفها لهم".

وعن أبرز لقطاته المثيرة للجدل والصلاة خلال مباراة الشرقية بالدوري قال: "جاء وقت صلاة المغرب، والوقت ضيق للغاية، وكنت مطرود من مباراة الشرقية، وبالفعل أقمت الصلاة في المدرجات".

واختتم كلماته: "لم يكن لي دور فني كبير خاصة أنني مطرود، أنا لم أفعل إلا الصح، محدش هينفعني".