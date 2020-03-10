رياضة | خاص بالفيديو - مدرب صلاح يكشف: رفض مساعدة المقاولون بـ 300 جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص بالفيديو - مدرب صلاح يكشف: رفض مساعدة المقاولون بـ 300 جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد عودة مدرب المقاولون السابق، عن مواقف جمعته بمحمد صلاح ومحمد النني نجمي المنتخب المصري عندما كان يقودهم خلال فترة تواجدهم مع الذئاب وقبل الاحتراف في سويسرا.

وقال عودة لمراسل الخليج 365 الرياضي : محمد صلاح والنني ملتزمين جدا، الاول يتميز بالسرعه والموهبة والقوة والمهارة، والثاني كان يعافر على الكرة لدرجة انني اطلقت عليه الكلب البلدي ، لانه كان يعافر بشكل كبير على الكرة

واردف: اتذكر موقف جمعني بصلاح، عندما طلب منا ان نقدم بحث عن اللاعبين المقيمين باستراحة النادي لصرف بدل لهم كنوع من انواع المساعدة، في ذلك الوقت الجميع تحصل على مبلغ 300 جنيه، ولكن صلاح رفض.

وكشف: صلاح اكد لي انه لا يحتاج لهذا المبلغ على الرغم من انه كان في حاجة اليه، لانه كان يسافر كثيرا لبلدته.

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وتابع: صلاح اصبح لاعب اساسي معنا في الفريق الاول، واتذكر عندما كان عائدا هو والنني من معسكر منتخب الناشئين، ارسلنا لهم سيارة في المطار من اجل دفعهم معنويا واحضارهم لمعسكر الذئاب، وبالفعل هذا التصرف كان له مردود ايجابي عليهم.

وكشف: صلاح وصل له عروض من الاهلي والزمالك ورفض في ذلك الوقت ، وكان يحلم فقط بالاحتراف.

وتابع: بعد ذلك وصل له عرض بازل وتم كتابة عقد جيد وبالفعل المقاولون يستفاد حتى الان من تنقلات صلاح بين الاندية.

واكد: صلاح والنني مثال للالتزام والتدين، لم يضيعوا يوما صلاة الخليج 365 معنا في أي معسكر.

واتم كلماته : لن يصل لاعب لما وصل اليه صلاح، كنت على تواصل معه ولكن العلاقة انقطعت حاليا.