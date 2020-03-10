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رياضة | رسميًا.. مواجهة برشلونة ونابولي بدوري الأبطال بدون حضور جماهيري

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أعلنت رسمياً السلطات في إقليم كاتالونيا اليوم الثلاثاء، عن إقامة مواجهة برشلونة أمام نابولي دون حضور جماهيري، وذلك وقاية من فيروس .

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ونابولي إياب دور الـ16، لدوري أبطال أوروبا الأربعاء الموافق على ملعب كامب نو في  كتالونيا.

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وأكدت الحكومة الكتالونية إقامة المباراة بدون جمهور، بعد اجتماع مع مسئولي نادي برشلونة، وذلك حرصًا على سلامة الجماهير، بسبب "كوبيد 19".

يذكر أن مباراة الذهاب بين نابولي وبرشلونة والتي أقيمت على ملعب سان باولو، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

وأضافت إذاعة راديو كاتلونيا أن الإتحاد الأوروبي يفكر في تأجيل بطولتي ، والدوري الأوروبي بعد دور الـ16، حفاظًا على الجماهير واللاعبين من فيروس كورونا.

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